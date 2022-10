Em direto, Cláudio Ramos mostra dotes de bailarino

Cláudio Ramos mostrou, este sábado, 29 de outubro, os dotes de bailarino depois da exibição de um grupo de bailarinas de danças latinas no programa “Dois às 10” (TVI).

O apresentador, de 48 anos, não resistiu em dar um “pezinho” de dança no matutino, tal como se pode ver pelo vídeo partilhado pela produção do formato das manhãs no Instagram.

“Depois da atuação de danças latinas, o nosso Cláudio não resistiu a um pezinho de dança. Desse lado, o que acha do talento do nosso apresentador para a dança?” pode ler-se no “post”.

Além da condução do matutino, o comunicador prepara-se para em breve arrancar com um novo desafio profissional da estação de Queluz de Baixo.

“A TVI vai ter um programa maravilhoso. Se quer encontrar o seu amor, reconquistar o seu amor, fazer as pazes com um amigo, com uma amiga… alguma coisa que está aí mal resolvida e não tem coragem, nós vamos resolver o seu problema”, contou, no “Dois às 10”, na semana passada.

Segundo a Imprensa, o novo formato poderá chamar-se “Acreditamos no Amor” e as inscrições já estão abertas.