Em entrevista emotiva, Daniela Ruah fala sobre a maternidade

Daniela Ruah regressou ao “Alta Definição” 14 anos após a primeira entrevista e recordou alguns momentos emotivos.

A atriz Daniela Ruah marcou, pela primeira vez, presença no programa “Alta Definição”, transmitido pela SIC e apresentado por Daniel Oliveira, em 2009.

Quatro anos depois, em 2013, a estrela de Hollywood aproveitou a segunda entrevista realizada para o mesmo programa para revelar que estava grávida do primeiro filho, River Isaac, fruto do relacionamento que mantém com David Olsen.

“Aquilo que aprendi foi, por mais que queiramos planear o parto, não vai acontecer como foi planeado”, foi assim que Daniela Ruah introduziu, passado quase dez anos, o tema maternidade na entrevista do passado sábado, dia 15.

“Rebentaram-me as águas às 37 semanas com as duas crianças (…), mas com o meu filho não tive contrações, portanto tive de ser induzida e foi passar por isso. Eu queria tentar fazer sem epidural, mas, como tive de ser induzida, (…) a dor é muito maior”, começou por explicar.

“Ao fim de 12 horas, tive de pedir a epidural, não consegui mais e senti-me uma falhada”, continuou.

Com a filha mais nova, Sierra, as contrações surgiram após a rebentação das águas. “Eu pensei ‘ok, isto vai andar da maneira como eu queria’”, contudo a bebé não tinha dado a volta e Daniela teve de passar por um parto pélvico.

Segunda Daniela, o que não pode faltar na educação dos filhos é “respeito pelos outros”: “Tentamos, ao máximo, explicar que a realidades deles, não é a realidade do mundo”.

Daniela Ruah e David Olsen casaram-se em Cascais, em 2014, e “foi um sonho”. “Porque foi o meu pai e o meu sogro que nos casaram. Não podia ter sido mais pessoal, o meu pai trouxe as tradições mais judaicas e o pai dele as tradições deles. Foi uma mistura muito bonita o nosso casamento”.

A atual apresentadora do reality show “Os Traidores”, lançou vários elogios ao companheiro: “Eu prefiro dar uma volta de 20 quilómetros para arrumar o carro e irmos os dois, do que irmos em carros separados”.

Daniela recorda AVC do pai

“O meu pai teve um AVC há três anos e meio (…). De repente, passei a ser eu a cuidadora”, começou por relembrar.

Em lágrimas, a atriz explicou que pediu aos médicos, encarecidamente, para salvarem o pai: “O mais importante foi que eu voltei a ter o meu pai de volta, que é a pessoa que eu posso ligar, lembra-se de tudo, percebe tudo, vê tudo, lê tudo”.

Embora o pai tenha ficado com algumas mazelas físicas, o AVC não afetou a parte cognitiva.