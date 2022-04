Em grande forma: a primeira imagem de Cristina em biquíni no Dubai

Três dias depois de ter chegado ao Dubai, Cristina Ferreira exibiu-se, pela primeira vez, em biquíni, dentro de água. E a boa forma é visível.

A generalidade da imprensa de televisão noticiou, nas últimas semanas, que Cristina Ferreira estava a fazer dieta e exercício físico específico para aparecer na melhor forma no programa “All Together Now” (TVI): os resultados estão agora à vista na foto em biquíni que Cristina Ferreira publicou pela primeira vez desde que chegou ao Dubai.

Em grande forma, mais magra, a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI está a aproveitar as águas quentes da região, depois de dias muito polémicos, primeiro por não utilizar máscara e, ontem, por ter usado uma coroa no último “All Together Now”.

“Só para responder às vossas perguntas: sim, a água está espetacular”, brincou Cristina Ferreira no perfil de Instagram.