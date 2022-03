Em grande forma, Cláudia Vieira aproveita férias em família no Algarve

A atriz está de férias no Algarve com a família e já partilhou as primeiras fotografias e vídeos nas redes sociais. A boa forma é evidente depois da última gravidez.

Cláudia Vieira fez uma pausa das gravações do programa da SIC “O Noivo É Que Sabe” para desfrutar de alguns dias de descanso e renovar energias no sul de Portugal com as filhas, Maria, de dez anos, e Caetana, de oito meses, o companheiro, João Alves, e ainda os cães, como a próprio revelou na conta de Instagram.

Entre mergulhos no mar e brincadeiras na piscina nestes últimos dias em São Rafael, no Algarve, a artista deu início à manhã de segunda-feira com um momento ternurento junto da filha mais velha, que destacou na plataforma.

“Viciante. Minha Maria deliciosa”, escreveu Cláudia Vieira na legenda da publicação.

De recordar que Maria nasceu da relação terminada entre Cláudia Vieira e Pedro Teixeira. Já Caetana é fruto da relação atual com João Alves. Apenas oito meses depois da menina nascer, Cláudia Vieira já apresenta uma forma física invejável.