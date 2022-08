Em Ibiza, Margarida Corceiro mostra-se enrolada numa toalha

Margarida Corceiro mostrou-se, esta segunda-feira, 22 de agosto, enrolada numa toalha na casa de banho, durante as férias em Ibiza, Espanha.

A atriz fez uma pausa na vida profissional para de divertir em território espanhol. No perfil de Instagram, a jovem intérprete deixou-se fotografar apenas com uma toalha a tapar o corpo.

“Banho a seguir à praia”, escreveu.

“Pernoca boa”, “Linda”, “Lindíssima” e “Gostosa” foram alguns dos elogios que, rapidamente, apareceram na secção de comentários por parte dos seguidores de Margarida Corceiro.

Antes de arrancar de férias, a atriz partilhou a decoração do quarto da nova casa com os seguidores.

“Prometido é devido e cá vai a decoração do meu quartinho! Para mim, o quarto era ainda mais difícil de projetar, porque é um espaço pequeno e eu queria que fosse aproveitado ao máximo”, escreveu a namorada do jogador do Atlético Madrid João Félix.