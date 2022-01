Em isolamento, Inês Gutierrez revela do que tem mais saudades

Inês Gutierrez revelou, este domingo, 23 de janeiro, do que tem mais saudades, desde que ficou em isolamento por ter testado positivo à covid-19.

Fechada há menos de uma semana em casa, a repórter da TVI confessou, no perfil de Instagram, que sente falta de treinar, passear, apanhar sol, ver o mar, das suas massagens e das pessoas.

“Encontrei estas polaroides que me lembram de um passeio que fui dar com o João a Cascais e digo-vos já que, ainda nem há uma semana estou fechada em casa, e já sinto falta de arejar, apanhar sol, ver o mar, dos meus treinos e das minhas massagens e de ver pessoas”, contou.

No entanto, a profissional da estação de Queluz de Baixo admite sentir-se uma “sortuda” por estar isolada com a ajuda do companheiro, João Montez, e a companhia do bebé que está por nascer.

“No meio disto continuo a achar-me uma sortuda por estar fechada no meu ninho com estes (agora, dois) amores”, rematou.

Lembre-se que o casal está à espera da primeira filha em comum e já escolheram o nome. A apresentadora revelou que a escolha se trata de uma homenagem. “O nome desta bebé vai ser Maria Luísa. É o nome da minha avó materna”, contou.