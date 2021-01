Em lágrimas, Manuel Luís Goucha ajuda família com 35 mil euros

Manuel Luís Goucha ajudou uma família que tinha perdido a sua casa no dia de Natal com 35 mil euros. O apresentador foi surpreendido em direto pelo casal e acabou em lágrimas.

Em dia de estreia, o comunicador foi apanhado de surpresa pela diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira, e o casal que também tinha estado no programa das manhãs da “Dois às 10h”.

Assim que se apercebeu do que se estava a passar, Manuel Luís Goucha começou a chorar, afirmando que não consegui lidar com esta história. De seguida, sentaram-se os quatro no sofá e o apresentador contou como foi ouvir a história do casal.

“Fiquei pregado a ouvir uma história de tanta dor, de tanto esforço da vossa parte. Perdem tudo aquilo que tinham construído, nem há um mês, no dia de natal. Fiquei lavado em lágrimas. […] E vejo um montante de 35 mil euros para vocês reconstruir a casa e não hesitei”, contou, referindo que estava em casa a almoçar.

“Acho que se faz Natal hoje na minha vida”, acrescentou Manuel Luís Goucha. “O mundo não é tão bonito como o meu. […] Como é que se pode ficar insensível perante a vossa dor? […] Está feito. Não se fala mais nisto”, rematou.