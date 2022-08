Em lágrimas, Noémia Costa lembra Maria João Abreu

Noémia Costa não aguentou a emoção, durante o programa “Caixa Mágica”, da SIC, ao lembrar Maria João Abreu, que morreu em maio de 2021, na sequência de um aneurisma cerebral.

A atriz ficou em lágrimas durante a conversa com Fátima Lopes no momento em que foi recordada a atriz e amiga Maria João Abreu, com quem contracenou na série “Patrões Fora”.

“Foi muito difícil para nós todos”. ‘Patrões’ nunca será esquecido por nenhum de nós”, confessou.

Além de Noémia Costa e Maria João Abreu, a “sitcom”, da SIC, também conta no elenco com José Raposo, João Baião, Tiago Aldeia, Sofia Arruda, entre outros.

Depois de finalizar as gravações da novela “Lua de Mel”, a atriz portuguesa prepara-se agora para viajar para o Brasil, onde vai integrar o elenco da nova novela da Globo “Travessia”.