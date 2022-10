Em lingerie, Patrícia Candoso mostra recuperação pós-parto

Patrícia Candoso partilhou, esta quarta-feira, 12 de outubro, a caminhada na recuperação pós-parto. A cantora posou em lingerie e contou como trabalhou a silhueta.

A atriz, de 41 anos, explicou que foi trabalhando ao seu “ritmo” para conseguir ter uma forma física melhorada, depois de ter sido mãe pela segunda vez, fruto da relação com Marco Santos.

“A minha recuperação pós-parto. Partilhei um ‘vlog’ no canal ‘Mãe Aos 40’ com o meu testemunho e alguns depoimentos das pessoas que me ajudaram (e ainda ajudam) neste processo”, começou por escrever.

“Não foi de um dia para o outro, nem de um mês para o outro… foi no meu ritmo e respeitando as respostas que o meu corpo ia dando. Podem pensar, mas qual a necessidade desta partilha? Em primeiro lugar, agradecer a quem me deu força de vontade para fazer este caminho e valorizar a minha persistência em me querer ver e sentir bem”, continuou.

“Em segundo lugar, de alguma forma, incentivar quem precisa, quem sente essa necessidade, mas está tão sozinha no pós-parto que nem tem coragem de se priorizar. Como digo é importante a aceitação, mas é difícil… e, por vezes, essa aceitação é uma resignação que pode levar a estados depressivos”, esclareceu.

A intérprete garantiu que também existem dias em que se sente mais em “baixo” e “sem vontade” de treinar. “Ainda há dias em que estou mais em baixo e sem vontade de nada… mas como escrevi em cima é uma caminhada que deve ser feita ao nosso ritmo”, rematou.