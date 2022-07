Em Londres, Rui Unas assiste à antestreia do filme “Bullet Train”, de Brad Pitt

Rui Unas foi convidado para assistir à antestreia do filme “Bullet Train”, protagonizado por Brad Pitt. O ator marcou presença no evento em Londres, Inglaterra.

O intérprete português viajou até terras de Sua Majestade para estar no evento mundial do filme com Brad Pitt. O artista contou, no perfil de Instagram, que esteve a poucos metros do intérprete norte-americano.

“Breve carrossel deste meu dia. Fui à estreia do filme ‘Bullet Train’ e pus em prática todo o meu conhecimento adquirido de oito edições dos Globos de Ouro da SIC”, escreveu, em jeito de brincadeira.

“Estive a um par de metros do Brad Pitt e representei a ‘latinicidade macho lusitana’ quando três jovens inglesas quiseram posar comigo para a foto. Foi um dia bom”, acrescentou.

Além de Brad Pitt, também fazem parte deste elenco atores como Sandra Bullock, Bad Bunny, Joey Linn King, Logan Lerman, entre outros.

O ator norte-americano já tinha dado que falar, esta terça-feira, 19 de julho, por ter aparecido na apresentação deste filme “Bullet Train” vestido com uma saia.