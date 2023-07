Em Portugal: Giovanna Antonelli divertiu-se de férias com o marido

Durante cerca de uma semana, Giovanna Antonelli passeou pelas ruas de Portugal e partilhou alguns registos nas redes sociais.

Giovanna Antonelli, atriz de inúmeras novelas brasileiras como “Viver a Vida”, “Sete Pecados” e “Travessia”, esteve em Portugal, acompanhada pelo marido, Leonardo Nogueira, e partilhou vários registos nas redes sociais.

Em Lisboa, primeira paragem da atriz, Giovanna decidiu ficar hospedada em plena Avenida da Liberdade. “Esse lugar! Lugar de alma! Lugar também de amigos do coração como uma extensão da família. Que alegria!”, escreveu na legenda da publicação, onde se mostra encantada com os recantos da capital.

Posteriormente, Giovanna seguiu para norte do país, Porto, onde passou o São João junto de amigos. “Pela primeira vez no São João do Porto, há tantos anos que não vivia isso! Foi demais, divertido e emocionante ver todo mundo vibrando com uma energia incrível”, notou.

A atriz brasileira passou, ainda, pelo Bom Jesus do Monte, em Braga, mas já regressou ao Brasil: “Portugal é um destino apaixonante! Sempre que posso venho e aproveito ao máximo cada experiência, conhecendo lugares novos e revisitando cantinhos especiais”, escreveu.