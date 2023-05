Em preparativos para Cannes, Georgina enfrenta novos rumores de separação

Léo Caeiro, amigo próximo da família Aveiro, partilhou que o relacionamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez já chegou ao fim.

Depois de Georgina ter rumado a Madrid e Ronaldo ter permanecido na Arábia Saudita, onde joga pelo clube Al-Nassr, os rumores de separação intensificaram-se.

Segundo Léo Caeiro, amigo próximo da família Aveiro, o craque e a influenciadora já estão separados: “Acredito que o Cristiano irá anunciar a separação em breve e pedir respeito. Tenho a certeza absoluta”, disse.

No cerne da alegada separação esteve, de acordo com Léo Caeiro, as atitudes narcisistas de Gio: “A Georgina ao início era uma pessoa e, de repente, passou a ser uma pessoa que só vive para dinheiro, fama e vídeos no Instagram”.

Recorde-se que a relação de Georgina, de 29 anos, com o craque português, de 38, começou há sete anos. O casal viveu, recentemente, momentos de fragilidade com a filha Alana Martina, devido a uma operação de urgência ao apêndice.

Georgina já está em preparativos para o Festival de Cannes

Gio já é presença assídua no Festival de Cannes. A influenciadora já chegou ao sul de França e partilhou, através das redes sociais, alguns preparativos para o festival.

“A preparar-me para Cannes”, escreveu na legenda da publicação, onde surge na varanda do Hôtel Martinez.