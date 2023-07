Em roupa interior, Maria Botelho Moniz mostra a “barriguinha” aos seis meses de gravidez

A apresentadora Maria Botelho Moniz está à espera do seu primeiro filho e, grávida de seis meses, mostrou a “barriguinha” em roupa interior.

Maria Botelho Moniz continua completamente apaixonada pela gestação. A apresentadora está à espera do seu primeiro filho, que revelou ser um menino, fruto do relacionamento com o noivo, Pedro Bianchi Prata, e está a desfrutar ao máximo do seu estado de graça.

Maria tem mostrado alguns momentos da gravidez, como os “mimos” que tem recebido para o bebé. Contudo, desta vez, a apresentadora da TVI exibiu a “barriguinha”.

Nas redes sociais, a comunicadora do “Dois às 10” partilhou uma nova fotografia, na qual aparece deitada, em roupa interior, a mostrar a barriga. Na publicação assinala que está de seis meses, faltando apenas três para “dar à luz”.

Na caixa de comentários, muitos foram os elogios. O companheiro da apresentadora aproveitou o momento para declarar-se: “Amo-te”. “Maria, estás uma grávida linda, maravilhosa”, “Que foto ternurenta” e “Uma grávida lindíssima e tão feliz, toda ela é luz” foram alguns dos comentários.

Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata estiveram recentemente de férias em Itália. O casal aproveitou a sua “babymoon” (lua de mel pré-natal) na Sardenha, com direito a praia, gelados e águas cristalinas.