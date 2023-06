Em topless: Isabel Silva faz reflexão sobre a importância da liberdade

Isabel Silva partilhou uma fotografia em topless nas redes sociais e fez uma sentida reflexão sobre a importância da liberdade.

Isabel Silva aproveitou as altas temperaturas para passar alguns dias na Costa Alentejana. Nas fotografias, partilhadas nas redes sociais, a repórter mostrou-se em topless e fez uma sentida reflexão sobre a liberdade.

“Eu amo a minha liberdade. E todos temos uma… que está ao alcance de cada um de nós. E por norma só a sentimos de verdade quando vivemos – no nosso tempo – estas ‘cenas’ tão simples da vida”, escreveu.

“Eu amo correr na areia e sentir o formigueiro na planta do pé; mergulhar nas praias da Costa Alentejana porque as ondas são agitadas, porém não empurram… são leves para nadar”, continuou.

“Eu amo ler sem pressa na presença do Caju; e também deliro ao sentir o sol no corpo acompanhado daquelas aragens leves e frescas que dão vontade de espreguiçar… Sabem?”, acrescentou.

“Não sei o que fiz ontem. Não sei o que vou fazer amanhã. Mas sei o que estou a fazer agora. É tão bom viver em estado de presença… É aqui que está o coração da felicidade. Sou grata. Com todas as forças do meu coração”, concluiu.

Na caixa de comentários, os seguidores aproveitaram para deixar algumas observações. “Nem mais. Pequenas coisas. Gratidão”, “Boa Isabel. Uma imagem vale mais que mil palavras!” e “A Isabelinha está muito bem acompanhada e num lugar lindo”, são alguns dos exemplos.