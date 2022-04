Emily Ratajkowski divulga imagens inéditas do parto

Emily Ratajkowski divulgou, esta quarta-feira, 17 de março, imagens inéditas do parto, uma semana depois do nascimento do primeiro filho, Sylvester Apollo Bear.

Após ter sido mãe pela primeira vez, na passada segunda-feira, 8 de março, a manequim partilhou, no Instagram, um conjunto de cinco fotografias captadas durante o parto e dos primeiros minutos de vida do recém-nascido.

“Entre esforços. Os primeiros momentos do Sly. Vida”, escreveu.

Sylvester Apollo Bear é o primeiro filho fruto da relação entre a modelo e Sebastian Bear-McClard. O casal trocou alianças em fevereiro de 2018, poucos meses depois de assumirem a relação.

A gravidez de Emily Ratajkowski foi anunciada pela própria numa publicação no Instagram na qual exibiu a barriga de grávida na capa da mediática revista “Vogue”, que protagonizou.