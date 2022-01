Emma Roberts já foi mãe pela primeira vez. O primeiro filho em comum com Garrett Hedlund, nasceu no domingo, 27 de dezembro.

A família da atriz norte-americana, de 29 anos, aumentou. A notícia foi confirmada pelo “E! News”, esta segunda-feira, 28 de dezembro. Segundo o site “TMZ”, o nome do recém-nascido é Rhodes.

“Estão todos com saúde”, afirmou uma fonte próxima do casal à mesma publicação.

A gestação foi anunciada publicamente, no início de setembro, quando Emma Roberts publicou uma fotografia no Instagram com Garrett Hedlund, na qual exibiu a barriga de grávida. “Eu… e meus dois homens favoritos”, pode ler-se.

Recorde-se que a também cantora é sobrinha de Julia Roberts.