Emma Stone adia data de casamento por causa da Covid-19

Emma Stone adiou a data de casamento por causa da pandemia mundial da Covid-19. A atriz norte-americana tinha agendado a cerimónia para o fim de semana passado.

Em dezembro do ano passado, a intérprete anunciou que iria subir ao altar com o namorado, Dave McCary. A cerimónia tinha ficado marcada para estes dias, em Los Angeles.

No entanto, as coisas não correram como planeado, segundo avança o site Page Six, do New York Post. Devido ao coronavírus, que está a afetar o planeta, o casamento de Emma Stone vai acontecer noutra data ainda por definir.

Os dois começaram a namorar em 2017. Além de realizador e humorista, Dave McCary é conhecido pelo seu trabalho como guionista no programa de comédia “Saturday Night Live” (SNL).