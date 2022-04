Emocionada, Inês Gutierrez mostra ecografia da filha

Inês Gutierrez e João Montez viveram um momento único e emocionante. O casal conseguiu ver o rosto da filha através de uma ecografia 5D.

A apresentadora partilhou tudo com os seus seguidores através de vários InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Não há ecografia mais emotiva do que esta, em todos os sentidos. É uma experiência mesmo diferente, que vale muito a pena”, escreveu.

A comunicadora partilhou ainda detalhes da ecografia e reparou nas semelhanças de Maria Luísa com o pai: “Beiça linda do pai, dou de barato”.

O casal de apresentadores revelou estar à espera do primeiro filho em setembro do ano passado. Após a partilha, Inês Gutierrez criou uma rubrica semanal, no Instagram, chamada “Oh My Baby”, onde partilha vários momentos da gravidez.