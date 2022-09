Emocionado, João Paulo Sousa junta os pais na televisão

Uma semana depois de ter anunciado que vai ser pai, o apresentador da SIC João Paulo Sousa juntou nos pais na televisão, na SIC.

Uma semana em grande. Depois de ter anunciado que vai ser pai pela primeira vez, durante a apresentação da nova temporada da SIC no espaço Capitólio, em Lisboa, João Paulo Sousa juntou, neste sábado, os pais na televisão, no programa de Fátima Lopes “Caixa Mágica”.

“O colo da mãe. A estreia em TV do pai. Os abraços e companheirismo da Fátima Lopes”, lembrou neste domingo o comunicador no perfil de Instagram.

“Que tarde bonita na ‘Caixa Mágica’. O amor fala sempre mais alto. E em breve há muito amor na SIC, no ‘All You Need is Love’”.

“Obrigado por todas as mensagens e por todo o carinho que não paro de receber”, concluiu João Paulo Sousa.