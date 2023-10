Emoções ao rubro em mais uma noite de Provas Cegas no “The Voice Portugal”

Com as equipas a ficarem cheias, a noite de Provas Cegas no “The Voice Portugal” foi recheada de talento e decisões difíceis.

As Provas Cegas estão quase a chegar ao fim e, por isso, os concorrentes debatem-se para conseguir ocupar os últimos lugares da equipa dos mentores Sara Correia, António Zambujo, Sónia Tavares e Fernando Daniel.

O programa deste domingo, 15 de outubro, ficou marcado pelo regresso de Miguel Correia, antigo participante do formato, e muitos mais talentos, como Ana Amorim, Constança Quinteiro e Daniel Geadas, três dos concorrentes que também conquistaram os mentores.

Os bloqueios voltaram a dar que falar. Sónia Tavares utilizou o trunfo para bloquear o mentor António Zambujo. Esta não foi a primeira vez que o intérprete do tema “Pica do 7” foi bloqueado no “The Voice Portugal”.