Empregada de Katia Aveiro é tema nas redes sociais por usar uniforme: “Opção dela”

Katia Aveiro partilhou um vídeo no qual a sua empregada doméstica aparece de farda. Face aos comentários que recebeu, a irmã de Cristiano Ronaldo já se pronunciou.

Katia Aveiro partilhou, nas redes sociais, um vídeo da filha, Valentina, e, em certo ponto, a funcionária que trabalha na sua casa, Vera, aparece a usar farda.

Após o registo, a irmã de Cristiano Ronaldo recebeu uma mensagem de um dos seguidores que comentava sobre esse tópico: “A sério, tem uniforme? Pensei que isso já não existia”.

A empresária madeirense não deixou passar em branco e fez questão de reagir e comentar a mensagem recebida no Instagram. “Eu tenho de partilhar um tesourinho deprimente, para vocês. Eu juro que às vezes tento respirar fundo, ter paciência. E até vou tentar partilhar com vocês todas as semanas tesourinhos destes”, começou por dizer.

“As pessoas realmente… ou são ou fazem-se. Não entendo o que é passa na cabeça de uma pessoa para achar que é inferiorizar alguém o facto de a minha funcionária usar uniforme”, continuou. “Não é dessa forma que se inferioriza. Há palavras e gestos que fazem inferiorizar mais as pessoas”, disse.

“A minha funcionária usa uniforme por opção dela, ela mexe em produtos de limpeza, ela mexe com comida, é melhor sujar o uniforme do que a própria roupa”, garantiu. “Ela prefere sujar o uniforme que eu compro para ela do que a roupa dela. As pessoas realmente são sem noção. Que comentário infeliz sem qualquer sentido, sem qualquer ponta de inteligência”, rematou.

Mas o tema não ficou por aí. Elma Aveiro, irmã de Katia, também surgiu a defender a irmã: “Isto não é só ridículo, é gente ignorante. Gente que não tem nada que faça, é preciso ter paciência para estes parasitas”.