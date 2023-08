Entre a Europa e Ásia, João Baião tem novo destino de férias

João Baião tem aproveitado as férias para visitar novos países e cidades e já rumou ao seu novo destino de passeio.

João Baião tem andado pelo outro lado do mundo. O apresentador começou as suas férias por Bangkok, na Tailândia. Foi o primeiro destino escolhido pelo apresentador da SIC.

Saindo da capital tailandesa, João Baião rumou até o Vietname, por onde esteve até ao momento. Nas redes sociais, o apresentador tem partilhado muitos momentos das suas férias e revelou o próximo destino.

Começou por dizer que seriam cerca de dez horas de voo e, de seguida, publicou logo fotografias do local onde se encontra atualmente: Istambul. João Baião abandonou a Ásia e viajou até uma das maiores cidades europeias, que se encontra do lado europeu da Turquia.

“Bom dia”, escreveu na legenda do registo no qual se mostra em frente ao “Kapali Carsi”, o maior “bazaar” do mundo.

Além disso, o apresentador aproveitou ainda para partilhar uma notícia, que nada tem a ver com as férias. Ao sair de Portugal, João Baião contou que Tânia, a sua cadela, estava grávida e poderia ter os filhos a qualquer momento. E finalmente nasceram. “São seis”, contou.