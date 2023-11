Entre o Luxemburgo e Mangualde, Luciana Abreu mal dorme para apresentar o “Domingão”

Luciana Abreu mal dormiu neste fim de semana, depois de ter dado um concerto no Luxemburgo no sábado e ter voltado para Portugal no domingo.

A “mil à hora”. Luciana Abreu deu um concerto no Luxemburgo no passado sábado, que não correu como o esperado, inicialmente e, no domingo, já estava em Portugal, em Mangualde, para apresentar o “Domingão”, da SIC.

“Hoje o meu @thyagomandu bateu o recorde de me maquilhar em dez minutos para que eu pudesse chegar até vós logo no início do programa”, desabafou a eterna “Floribella” com os milhares de fãs.

“O cansaço acumulado era muito, mas o carinho que recebi em Mangualde compensou tudo. Tanto que até me esqueci dos quase cinco mil quilómetros que fiz e que só dormi três em 48 horas. Obrigada Mangualde, até à próxima”, acrescentou Luciana Abreu.

“Lisboa – Luxemburgo, Luxemburgo – Porto, Porto – Mangualde e, mais logo, Mangualde – Lisboa. Recebi um mundo de carinho dos nossos emigrantes no Luxemburgo, mas ainda tenho abraços e alegria guardadas para levar até Mangualde, no camião do nosso ‘Domingão’”, lembrou a artista horas antes do início do programa.