Entrevista: meditação e medicinas alternativas são plano B de Marisa Cruz

A atriz volta à ficção um ano depois, em “Queridos Papás”. Marisa Cruz descobriu a meditação e as medicinas alternativas e ganhou uma alternativa à ficção.

Apresentadora, manequim, atriz e, agora, vocacionada para a meditação e medicinas alternativas: Marisa Cruz, 48 anos, acaba de se reinventar e apostar numa variação à televisão e ficção nacional. Em conversa com a N-TV, à margem das gravações da novela da noite da TVI “Queridos Papás”, na qual dá vida a “Angelina”, Marisa Cruz lembra que tudo começou quando apresentou um programa na RTP.

“O meu novo caminho é nas medicinas alternativas e nas terapias. Sempre gostei, desde que fiz para a RTP ‘Os Spas da Marisa’. Andei a conhecer os spas, as termas, então ficou esse gosto pelas terapias e massagens”, refere a atriz, que defende que “cada vez mais qualquer pessoa procura um estilo de vida mais saudável e equilibrado”.

Para Marisa Cruz este é um “plano b” às outras atividades profissionais, sobretudo às novelas, já que esteve fora do “ar” um ano, desde que gravou “Bem me Quer”: “É a vida de atriz, ora estamos, ora não estamos. Não sou só atriz e, como disse, faço outras coisas, tenho vários caminhos para percorrer”.

A meditação, em particular, centrou mais a intérprete e “trouxe outra estabilidade”. “Começou há quatro anos com o meu primeiro retiro. Precisava de me centrar. Faço a minha meditação diariamente, às vezes consigo cinco, dez minutos ou meia hora. Sinto-me melhor se praticar, mais equilibrada e pronta para os desafios do meu dia a dia. Tem de haver equilíbrio no trabalho e em casa”.

Sobre a sua “Angelina” de “Queridos Papás” “é uma mulher divorciada, que tem uma relação conflituosa com ex-marido, desempenhado pelo Mário Franco”. “É diretora do colégio, lida com os pais, os filhos, a família e as sogras. O meu núcleo é o da Sara Prata e da Catarina Siqueira no colégio”.

“Trabalhar com tanta criança é uma agradável surpresa, porque elas são pequeninas, mas super profissionais. Nunca houve uma birra ou termos de esperar, elas estão sempre preparadas e bem-dispostas”, acrescenta Marisa Cruz.

“De mim ela tem o lado brincalhão, de palhacinha, que é o que tem sido mais difícil, porque no fundo sou mais reservada e não dou a conhecer esse lado. Ela tem coisas cómicas e vai-se para casa mais leve ao fim do dia. Queria fazer há muito tempo”, remata a atriz.