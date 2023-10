Enzo Fernández, antigo jogador do Benfica, foi pai pela segunda vez

Enzo Fernández, antigo jogador do Benfica, deu as boas-vindas ao pequeno Benjamín. Nas redes sociais, partilhou alguns registos.

A viver em Londres, capital inglesa, onde joga pelo Chelsea FC, Enzo Fernández deu as boas-vindas ao segundo filho.

O ex-jogador do Benfica, de 22 anos, compartilhou a novidade nas redes sociais, onde divulgou o nome do bebé: “Benjamín Fernández. 26/10/23. Amo-te para sempre”.

No registo, surgia, além do pai e do bebé, a filha mais velha do jogador, Olivia. As crianças são fruto do relacionamento de Enzo Fernández com Valentina Cervantes.

Na caixa de comentários, vários jogadores reagiram, nomeadamente Ajudando Garnacho, Ian Maatsen e Nahuel Molina Lucero.