Equipa do “Esta Manhã” (TVI) começa dia com muita diversão e alongamentos

Os apresentadores do programa “Esta Manhã”, da TVI, começaram o dia desta quinta-feira, 29 de dezembro, com muita diversão e alongamentos no estúdio.

Depois de mais uma emissão do formato das manhãs, Iva Domingues, Sara Sousa Pinto e Pedro Carvalhas mostraram o seu nível de elasticidade com alongamentos, tal como se pode ver num vídeo partilhado pela TVI.

“Alongar pela manhã faz bem ao corpo e à alma. Que tal se saíram os nossos manhãzinhos?” pode ler-se na publicação.

“Muito bem”, “Nada melhor que começar o dia com um bom alongamento”, Admiráveis” e “Minha nossa senhora” foram várias das reações dos cibernautas à capacidade dos comunicadores.

Além de Sara Sousa Pinto, Pedro Carvalhas e Iva Domingues, o programa da estação de Queluz de Baixo conta ainda com Nuno Eiró e Susana Pinto no elenco de apresentadores.