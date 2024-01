Eriksson, ex-treinador do Benfica, com cancro terminal: “Talvez tenha um ano de vida”

Durante uma entrevista para uma rádio sueca, Sven-Göran Eriksson, antigo treinador do Benfica, revelou foi diagnosticado com cancro terminal.

Antigo treinador do Benfica e selecionador inglês, Sven-Göran Eriksson foi diagnosticado com cancro terminal. “Talvez tenha, na melhor das hipóteses, um ano de vida. Na pior das hipóteses, ainda menos. Ou, na melhor das hipóteses, suponho que ainda mais. Penso que os médicos não podem dar uma certeza absoluta quanto a isso”, disse à rádio P1.

“Toda a gente acha que tenho uma doença que não é boa. Toda a gente acha que é cancro, e é. Tenho de lutar o máximo que puder”, acrescentou.

Aos 75 anos, e com um currículo que inclui, além do Benfica, clubes como Làzio, Roma e Manchester City, Eriksson tenta não pensar muito no assunto: “O melhor é não pensar nisso, tentar enganar o cérebro. Procurar ver o lado positivo das coisas e não nos deixarmos subjugar por percalços, porque este é o maior de todos”.

Sobre o diagnóstico, referiu que “surgiu do nada” e deixou-o “em choque”: “Não tenho dores insuportáveis, mas é algo que já não é possível operar”.