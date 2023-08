Escapadinha de final de semana? Sofia Arruda sugere o Zêzere

Sofia Arruda aproveitou o final de semana para escapar da barulhenta Lisboa. A atriz foi até Ferreira do Zêzere, onde aproveitou o calor.

Às vezes, o barulho da cidade faz com que o desejo seja escapar por alguns dias. Sofia Arruda fugiu do turbilhão da capital e rumou, com a família, para uma escapadinha de final de semana. O local? Ferreira do Zêzere.

Nas redes sociais, a atriz contou mais sobre essa pequena viagem e deixou a sugestão a quem quiser conhecer.

“Escapadinha de fim de semana. Destino: Ferreira do Zêzere. Nós adoramos o lago azul por isso já lá fomos várias vezes e nunca desilude, mesmo com mais vento como este fim de semana. Fica a sugestão para irem conhecer”, lê-se na legenda da publicação.

Nas imagens que partilhou, Sofia mostrou registos dos mergulhos no lago, das caminhadas e dos momentos passados em família.

De relembrar que a atriz encontra-se a gravar o novo projeto da SIC, ao lado de outros nomes como Ângelo Rodrigues, Carolina Carvalho, Carolina Loureiro e Diogo Martins.