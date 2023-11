Escritor Raul Minh’alma vai ser pai pela segunda vez

A notícia foi avançada pelo próprio, com a companheira Laura Mostardinha, através das redes sociais: Raul Minh’alma vai ser pai pela segunda vez.

A nova publicação de Raul Minh’alma surpreendeu os seus seguidores. O escritor, nas redes sociais, anunciou que vai ser pai pela segunda vez, ao lado da companheira Laura Mostardinha. Deste modo, o bebé vai juntar-se a Alma, de um ano, a filha do casal.

No Instagram, o autor partilhou uma fotografia na qual Laura aparece já com “barriguinha” saliente. O escritor aparece com a filha do casal no colo. “A família vai voltar a aumentar”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, vários foram as felicitações ao casal. “Parabéns aos dois”, “Que notícia tão boa! Que sejam muito felizes” e “Felicidades” foram alguns dos comentários deixados.