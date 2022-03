“Está a capotar. Acabou de capotar”. O relato do acidente de Sara Carreira feito por Cristina Branco ao 112

Foi divulgado o telefonema de Cristina Branco para o 112 no momento do acidente de Sara Carreira na A1, a 5 de dezembro do ano passado. O processo de investigação já não está em segredo de justiça.

A transcrição da chamada telefónica de Cristina Branco para o 112 foi revelada pela revista “TV Mais”. Lembre-se que esta assistiu ao acidente de Sara Carreira depois de ter sofrido um despiste. “Está a capotar, acabou de capotar… “, descreveu a fadista no telefonema de emergência com o INEM. “Não dá para sinalizar, não dá. Fui eu que bati por trás de um carro que estava parado na via, fiquei capota… capotada não, fiquei com o carro virado ao contrário, com as luzes, ah! Com as luzes ligadas obviamente e houve um carro agora mesmo que bateu, que bateu contra mim, eu estava a ligar o 112 e ele acabou de capotar”, descreveu.

Cristina Branco está acusada de homicídio negligente, tal como o namorado de Sara Carreira, Ivo Lucas, que seguia ao volante do carro aquando do acidente que vitimou a filha de Tony Carreira, a 5 de dezembro de 2020.

As conclusões da investigação das autoridades apontam para a responsabilidade do namorado da artista, Ivo Lucas, que dirigia em excesso de velocidade, tal como apurou o “Jornal de Notícias”.

Tony Carreira atacou a demora na resolução do caso. “Enquanto pai estou há um ano (!!!) sem saber o que aconteceu. A ser verdade que a comunicação social tem acesso a mais detalhes do que eu enquanto pai, então fica a nu que a Justiça portuguesa está doente e dá cada vez mais motivos a todos os que não acreditam nela”, afirmou.