Está frio. E Cláudio Ramos quer aquecer os pés a Cristina Ferreira

A apresentadora da SIC foi com o filho, Tiago, passar o fim de semana a Paris e tem partilhado fotografias em alguns dos locais mais emblemáticos da cidade francesa. Mas Cláudio Ramos reparou num pormenor e prontificou-se a ajudar.

Nem ao longe o “vizinho” do programa de Cristina Ferreira da SIC deixa de estar atento à comunicadora. Em Paris, onde está a descansar no fim de semana com o filho, Tiago, Cristina Ferreira já passou pelo Museu do Louvre e, neste domingo, visitou a Torre Eiffel.

Ora, à distância, Cláudio Ramos notou um pormenor e prontificou-se, desde logo, a ajudar: “Meu amor, tu não queres que te ofereça umas meias? Tá um frio de rachar e tu… com as canelas de fora”, brincou o “vizinho”.

Cristina Ferreira descansou-o de imediato: “Cláudio Ramos nunca tenho frio nos pés!”