“Está marcado”. Nuno Graciano revela novas informações do divórcio de Jorge Gabriel

Jorge Gabriel anunciou esta quarta-feira, dia 30 de agosto, a sua separação de Filipa Gameiro. Nuno Graciano avançou com novos detalhes sobre o divórcio.

Esta quarta-feira, dia 30 de agosto, foi marcada pela notícia da separação de Jorge Gabriel que, ao fim de 20 anos de casamento e filhos, está a divorciar-se de Filipa Gameiro.

“Peço [que a minha intimidade] continue a ser preservada. Tal como peço o mesmo para com a Filipa, a quem estarei unido para sempre, pelo que vivemos e enquanto mãe de três dos meus filhos. A minha prioridade serão sempre os meus filhos, que merecem serenidade e tranquilidade para adaptação a esta nova realidade”, disse.

No programa “TVI Extra”, Nuno Graciano avançou com novas informações, afirmando ter conversado com o apresentador após o anúncio da separação.

“Ele, discreto como é, acrescentou algumas coisas que ficam na particularidade da minha conversa com ele, mas posso acrescentar que é uma situação que está tomada já há alguns meses, é uma coisa muito ponderada e muito bem pensada, não é fugaz”, afirmou.

“Ele está um bocado abalado com esta situação, é uma coisa que não é agradável para ninguém. As crianças estão bem, eles dão-se bem e fica aqui um exclusivo – não sei se mais alguém sabe ou não – mas o divórcio está marcado para o início de setembro”, partilhou o comentador.

“Acho que a família foi-se apercebendo porque o Jorge é um homem de família. E, portanto, também não estou a ver ele a esconder isto aos filhos. Se é uma decisão já pensada há alguns meses, creio que foram-se preparando todos para este momento”, acrescentou.