“Está na hora”. Maria Botelho Moniz despede-se das manhãs da TVI

Por alguns meses, o “Dois às 10” desta sexta-feira foi o último apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, que entra em licença de maternidade.

Esta sexta-feira, dia 3 de novembro, Maria Botelho Moniz despediu-se do “Dois às 10”, programa das manhãs da TVI, de forma temporária. A apresentadora entrou em licença de maternidade e vai para casa preparar-se para receber o filho nos braços.

No final do programa, o rosto do quarto canal deixou algumas palavras e agradecimentos. “Está na hora. Está na hora de me ir embora, por muito que me custe e por muito que eu segunda-feira gostasse de estar aqui, tenho a perfeita noção que já chega. Já está bom, já fiz o que tinha a fazer, já cumpri aquilo que tinha a cumprir, agora está na hora de ir pôr os pezinhos no ar e esperar que este bebé decida nascer”, começou por dizer.

Emocionada, continuou e agradeceu “à equipa maravilhosa e à TVI, que foram extraordinários”. “Deixaram-me sempre à vontade para descansar uns dias, para vir quando quisesse, para chegar mais tarde, para vir mais cedo, para fazer as coisas como me fizesse sentir bem. E eu fiz aquilo que me fez sentir bem, que foi vir trabalhar todos os dias até à últimas das últimas, até não aguentar mais. Estou um bocadinho cansada, portanto tenho de ir descansar. Até já, beijinhos!”, rematou Maria Botelho Moniz.