Está online o tema da Associação Sara Carreira (vídeo)

stá online o hino da Associação Sara Carreira. A música chama-se “Leva-me a Viajar” e foi lançada na tarde desta sexta-feira.

Aí está o hino da Associação Sara Carreira: “Leva-me a Viajar” foi apresentado na tarde desta sexta-feira e é interpretada pela filha mais nova de Tony Carreira, que morreu num acidente de viação em dezembro do ano passado. A composição é do então namorado, o ator Ivo Lucas.

Segundo o “site” da revista “Nova Gente”, as filmagens do videoclipe aconteceram numa praia de Setúbal, onde é possível ver alguns amigos da malograda cantora e as cadelas Molly e Roxy.

Tony Carreira e a ex-mulher, Fernanda Antunes, apresentaram há algumas semanas a Associação Sara Carreira para cumprir os sonhos da jovem e ajudar jovens com dificuldades.

“‘Leva-me a Viajar’ o vídeo do hino da Associação é uma sentida homenagem dos amigos e família à Sara, que foi gravada num ambiente de união e amor, com a simplicidade da praia, o azul do mar e a Serra da Arrábida como pano de fundo. Sempre unidos pela Sara, pelo amor e pela diferença”, pode ler-se no perfil de Instagram da Associação Sara Carreira.