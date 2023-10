Está quase pronto o berço para o primeiro filho de Maria Botelho Moniz

A viver a primeira gestação, Maria Botelho Moniz mostrou os preparativos para a chegada do bebé fruto da relação com Pedro Bianchi Prata.

A desfrutar, como nunca, do seu “estado de graça”, Maria Botelho Moniz partilhou nas redes sociais uma fotografia do companheiro, Pedro Bianchi Prata, a montar o berço do bebé que está para chegar, o primeiro da apresentadora da TVI e do piloto de motos.

“O pai a montar o berço”, escreveu o rosto do programa das manhãs da TVI “Dois às 10”, ao lado de Cláudio Ramos, nas redes sociais.

“Tenho tido uma gravidez santa e não sei se ele depois, quando estiver cá fora, me vai dar as voltas, mas para já está ótimo, estou muito tranquila”, disse a apresentadora à N-TV na gala “Palácio das Estrelas”.

“Estou ansiosa pelo nascimento, no bom sentido, para ver a cara dele, que pessoa é esta que volta e meia me dá pontapés”.

Recentemente, a comunicadora partilhou o seu dia a dia com os seguidores na estação de Queluz de Baixo e confessou que recebe pelo correio muitos cartões e presentes dos telespetadores da TVI para o bebé que está para chegar.