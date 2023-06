Estado de saúde de Céline Dion atualizado: “Mal se consegue mexer”

Céline Dion cancelou todos os concertos agendados para 2023 e 2024 devido a doença neurológica rara, o síndrome de pessoa rígida. Agora, “mal se consegue mexer”.

Céline Dion, intérprete de temas como “My Heart Will Go On” e “I’m Alive”, está cada vez mais distante de regressar aos palcos, após ter sigo diagnosticada com o síndrome de pessoa rígida em dezembro do ano passado.

Após ter cancelado todos os concertos agendados para 2023 e 2024 devido a doença neurológica rara, o site RadarOnline afirma agora que Céline “mal se consegue mexer”.

A doença impede o uso das cordas vocais, leva a uma rigidez progressiva, principalmente na zona das ancas e extremidades, e provoca espasmos.

A notícia que dá conta do agravamento do estado de saúde da artista foi avançada por uma fonte próxima, que confirma a possibilidade de Céline Dion não voltar aos palcos.