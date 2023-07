Estas vão ser as próximas “mamãs” deste ano

Muitas ‘cegonhas’ estão para chegar. São várias as famosas que estão à espera de bebé. Conheça aqui algumas.

E a previsão é… vários bandos de cegonhas a chegar e a trazer bebés a algumas famílias. São várias as celebridades que estão num estado de graça, à espera de uma nova adição à família e ao coração.

Dânia Neto já anunciou na quarta-feira, 19 de julho, que está em contagem decrescente para recebeu o seu segundo filho. Dânia revelou em março que seria mãe pela segunda vez. O bebé vem juntar-se a Salvador, fruto do relacionamento com Luís Mato Cunha.

Recém-casada, Inês Degener Tomaz também vai ser “mamã” e pela primeira vez. Casou-se com o atleta da Seleção Nacional Bernardo Silva no início do mês de julho. O casal anunciou a gravidez em abril.

No mesmo mês que o jogador de futebol e a mulher, Joana Câncio contou ao público que estava à espera do seu terceiro filho, com imagens a mostrar a “barriguinha”. Porém, este mês, perto de ter o bebé nos braços, a atriz revela-se “farta da gravidez” e ansiosa pelo nascimento do filho.

Mais uma gravidez de primeira viagem anunciada em abril. Cifrão e a namorada, Noua, contaram que vão ser pais pela primeira vez. A notícia foi dada através de um vídeo emotivo nas redes sociais. Noua tem mostrado aspetos da gravidez, principalmente os momentos “menos bons”.

No mês seguinte, em maio, Maria Botelho Moniz deu a boa-nova em plena televisão em direto. No programa que conduz, “Dois às 10”, a apresentadora contou que estava grávida do seu primeiro filho. Já este mês, revelou que espera um menino.

Lá fora…

No panorama mundial, também teve algumas notícias de gravidez que chocaram muita gente. Serena Williams foi uma dessas. A atleta de ténis anunciou a gravidez em pleno MET Gala, um dos eventos mais importantes no mundo da moda. O bebé vem juntar-se a Olympia, de cinco anos.

A família Kardashian vai aumentar. Após muitas tentativas e esforço, Kourtney Kardashian, a filha e irmã mais velha do clã, está grávida. Casou-se ano passado com Travis Barker e, desde então, o casal revelava o desejo de ter um filho. Entre muitas tentativas, com métodos e tratamentos de fertilidade, Kourtney anunciou a gravidez num dos concertos do marido.