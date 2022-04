Este rapaz está de parabéns. Consegue adivinhar o nome do ator?

O rapaz da foto em destaque celebra mais um aniversário. Ator e, agora, apresentador da SIC, festejou com uma… tocha, depois da vitória do Sporting em Tondela.

É ator, apresentador – e rosto dos exteriores do programa da SIC “Alô Portugal” -, adepto do Sporting e foi mesmo com uma tocha verde que Miguel Costa celebrou mais um aniversário, depois de os “leões” terem batido o Tondela, por 1-0.

“Diz que é hoje! Segunda vez que passo o meu dia de anos confinado, mas de coração cheio com as vossas mensagens e telefonemas. Muito, muito obrigado por tornarem este dia especial. Beijos grandes e abraços fortes! Seguimos juntos”, escreveu Miguel Costa nas redes sociais.

Pedro Fernandes, amigo muito próximo, redigiu uma “declaração de amor”: “O Miguel nasceu com um coração muito maior do que o seu corpo. E, apesar disso, ele consegue arranjar sempre espaço para caber lá mais alguém. Não conheço ninguém com maior capacidade de fazer amigos em todo o lado por onde passa. E isso só acontece porque o Miguel é um ser genuíno, cheio de simpatia, humildade e sempre preocupado com o próximo. Muitos parabéns meu irmão. Que a vida te continue a sorrir como tu lhe sorris de volta. ACE!”, publicou o locutor da RFM no perfil de Instagram.