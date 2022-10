Estilista dos famosos participa no “The Voice Portugal”

Filipe Carriço surpreendeu o público e os jurados ao participar no concurso “The Voice Portugal” (RTP1). O estilista virou a cadeira da jurada Carolina Deslandes.

O “stylist” português dos famosos aventurou-se aos 44 anos por uma nova vertente: a música. Filipe Carriço decidiu participar no concurso da estação pública, com o tema “Ne Me Quitte Pas”.

Com a sua interpretação da música de Jacques Brel, emitida este domingo à noite, 23 de outubro, pelo primeiro canal, o estilista conseguiu virar a cadeira de Carolina Deslandes, ficando apurado para a próxima ronda na equipa da cantora.

Diogo Piçarra, Dino Santiago e Marisa Liz não carregaram no botão e mantiveram-se sempre de costas para a atuação. Depois da performance, Filipe Carriço foi reconhecido pela cantora da banda Amor Electro.