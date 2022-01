“Estou em casa rodeada de amor”, anuncia Dolores Aveiro

“Vocês pensavam que eu não voltava?”, começou por brincar Dolores Aveiro., e com um pensamento em tom de recado: para quê julgar a cor da pele, a roupa que se veste, o sapato ou o aspeto de cada um, somos nada diante da vida somos simples pedestres neste mundo. A vida é uma lição e só precisamos dar o valor e ser gratos por tudo”, referiu a mãe de Cristiano Ronaldo, Elma, Katia e Hugo Aveiro, que sofreu um AVC isquémico há duas semanas e ficou internada no hospital do Funchal.