Após estreia do novo programa, Fátima Lopes agradece carinho: “Estou de coração cheio”

Fátima Lopes fez questão de agradecer, este sábado, 2 de abril, o carinho que recebeu depois de ter estreado o novo programa “Caixa Mágica”, na SIC.

A apresentadora, de 52 anos, regressou à antena do terceiro canal com um novo formato. No final da emissão, a comunicadora mostrou, no perfil de Instagram, estar feliz com o resultado final.

“Não tenho palavras para o que senti na estreia do ‘Caixa Mágica’”, começou por apontar na legenda.

“Estou de coração cheio. Terminei a sorrir, como desejava. Obrigada a todos os convidados e a toda a equipa deste programa especial”, rematou Fátima Lopes.

Ao longo da primeira emissão, a apresentadora da estação privada recebeu como convidados no programa “Caixa Mágica” César Mourão, Diogo Valsassina, Marco Paulo e Rita Blanco.