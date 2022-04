Em dia de estreia, Tânia Ribas de Oliveira elogia José Pedro Vasconcelos

Em dia de estreia da segunda temporada de “Depois, Vai-se a Ver e Nada” (RTP1), Tânia Ribas de Oliveira elogiou o apresentador do formato e amigo José Pedro Vasconcelos.

A apresentadora do programa “A Nossa Tarde”, da estação pública, fez questão de desejar boa sorte ao colega de canal e amigo de longa data que se prepara para arrancar uma nova temporada do “talk show”.

“O meu querido amigo José Pedro Vasconcelos estreia a segunda temporada do programa ‘Depois, Vai-se a Ver e Nada’. Ao vivo, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, com casa cheia. A Aurea será a convidada principal e o Zé estará no seu melhor, como sempre”, elogiou a comunicadora no perfil de Instagram.

De seguida, a profissional da RTP afirmou ter “muitas saudades” do apresentador. “Tenho muitas saudades tuas, meu amigo. Logo, estaremos todos colados à RTP!” escreveu, em jeito de promessa.

Lembre-se que Tânia Ribas de Oliveira trabalhou com José Pedro Vasconcelos durante quatro anos e meio com o formato das tardes “Agora Nós”.