Eunice Muñoz partilha fotografia com família reunida

A atriz partilhou um retrato de família nas redes sociais, esta sexta-feira, com alguns dos netos e bisnetos reunidos.

Com seis filhos, oitos netos e já bisavó, Eunice Muñoz, de 91 anos, surpreendeu os seguidores do Instagram ao revelar uma rara fotografia com parte da família.

“Alguns dos meus netos e bisnetos”, escreveu a artista na legenda da publicação.

Recorde-se que Maria Muñoz, uma das filhas da atriz, morreu no passado mês de setembro devido a um cancro.

Na edição de janeiro da revista “Cristina”, Eunice Muñoz admitiu que o sentimento de perder um filho é “muito estranho” e “doloroso”.

LEIA TAMBÉM: