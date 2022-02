Ex-apresentadora Sara Santos já foi operada depois de diagnosticado um tumor na mama

A ex-apresentadora Sara Santos foi operada depois de ter sido diagnosticado um tumor na mama. A comunicadora partilhou tudo com os seguidores.

Foi através das redes sociais que Sara Santos partilhou com os seguidores que lhe foi diagnosticado um tumor na mama e que teve de ser operada.

“Quis partilhar convosco o meu estado de saúde há meses. Não o fiz, porque o médico pediu que ficasse calada. Hoje, faço questão de o fazer, não por mim, mas por VOCÊS!”, começou por referir no perfil de Instagram.

“Foi-me diagnosticado um tumor na mama. Têm sido meses difíceis, isto porque tenho vivido nos hospitais, condicionada em várias situações. Finalmente, tiraram a lesão e agora é aguardar! Sinto-me no dever, para vos alertar a fazer os exames de rotina. E ao contrário do que muitos médicos dizem, se vos doer o peito, batam o pé”.

“Peçam exames extra como uma ressonância magnética, visto que é o exame mais preciso. Pode ser apanhado a tempo, benigno e salvar a vossa vida! A prevenção não tem idade. MARQUEM JÁ os vossos exames de rotina, não deixem para depois. Eu estou bem e sei que vou ficar bem. Quem me rodeia, diz que a vida tem sido madrasta para mim. Não o vejo dessa forma”, acrescentou.

“A tragédia pode destruir-nos ou tornar-nos mais fortes. Tornei-me mais forte! Vou ter que usar aqui o termo, isto porque ainda não existe esse hastag, confesso que antes da operação estava com medo de morrer (…) os médicos e enfermeiros já não me conseguiam ouvir, acho que até me anestesiaram à pressa! Felizmente, correu tudo bem. Estou pronta para a próxima ronda”, rematou Sara Santos.