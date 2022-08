Ex-“BB” Bruno Almeida arrasa TVI: “Ignorado pelo canal que me fez de tudo para ter audiências”

Bruno Almeida arrasou a TVI, que acusa de o ignorar depois de o canal ter utilizado a sua história de vida para, alegadamente, ter audiências quando estava no “Big Brother”.

O ex-concorrente do “reality show” não poupou nas críticas à estação privada, no Twitter, acusando o quarto canal de ter explorado a relação com o seu pai para lucrar de alguma forma.

“Depois de sair do ‘BB’ e ter sido ignorado pelo canal que me fez de tudo para ter audiências, inclusive tentar explorar ao máximo a minha relação com o meu pai (que eles sabiam qual era e que eu não queria pública), acho que entrei num luto”, disse.

De seguida, o ex-participante explicou as cinco fases do seu luto. “Tive as cinco fases: negação, raiva, negociação, depressão e finalmente (passados estes meses todos) a aceitação. Sou muito feliz por ser assim genuíno, para o bem e para o mal. Sou muito feliz por ter uma família que me ama, amigos que me protegem, uma casa, os meus ‘béus’ e a minha profissão que é tão especial”, assegurou.

“Feliz por conhecer tanto do mundo, de gostar tanto de tanta coisa e não odiar tanta coisa assim, por ser um ser pensante, questionar-se constantemente, ser curioso e querer saber sempre mais sobre tudo e sobre o outro. Feliz por saber quem sou, nem todos têm essa sorte”, rematou.