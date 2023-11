Ex-companheira de José Carlos Pereira arrasa o ator: “Dava-me 400 euros para criar duas crianças”

Inês Góis, ex-companheira de José Carlos Pereira e mãe de dois dos seus filhos, utilizou as redes sociais para criticar o ator.

“Se há uma coisa que eu tenho feito é ter estado calada, a sofrer sozinha, a aguentar sozinha”. É assim que começa o desabafo de Inês Góis. Através das redes sociais, a antiga companheira de José Carlos Pereira falou sobre o ator e a relação dos dois.

“Se acham que eu estava a ser bancada por ele, eu vou-vos dizer quanto é que ele me dava por mês: 400 euros para criar duas crianças. Se acham que eu sou bancada por ele, muito se enganam”, revelou.

Inês afirmou ainda que enquanto tenta “pôr comida na mesa para os filhos”, o pai das crianças “não se preocupa com isso e vai passear três semanas para o Brasil”. “Portanto, se ele é o coitadinho, deixou de ser”, acrescentou.

A mãe de dois dos filhos do ator ainda confessou que tem “muitas vezes feito o esforço” para que José Carlos Pereira passe mais tempo com as crianças.

“O pai nem quer falar com os filhos, nem a mim me ouve”, disse. “Ele tem idade para ser homem, coisa que nunca foi nem nunca sabe ser”.

“Ele pode ver os filhos, na minha presença. Porque quando ele se tratar e se internar, quando eu vir que ele está bem, ele pode estar com os filhos”, continuou.

Após o seu desabafo, Inês deixou ainda uma mensagem. “Nunca fui deste tipo de exposição, nem nunca o quis. Mas fiz num ato de desespero e pedido de ajuda, porque não é justo”.