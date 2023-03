Ex-companheiro de Liliana Aguiar afirma: “Nunca agredi a mãe do meu filho”

Depois de ser acusado de violência doméstica, Francisco Nunes, ex-companheiro de Liliana Aguiar, afirma que nunca agrediu a empresária.

Em declarações à revista “Nova Gente”, o “mental coach” comentou as mais recentes acusações.

Francisco Nunes demarca-se assim da situação: “Nunca agredi a mãe dos meus filhos”, afirma em entrevista à publicação.

Recorde-se que a notícia sobre o caso de alegada violência doméstica foi avançada pela “Nova Gente” que, em janeiro deste ano, garantiu que a também apresentadora tinha apresentado uma queixa.

Recorde-se que Liliana Aguiar e Francisco Nunes têm um filho em comum, Santiago, de quatro anos. Contudo, a comunicadora é ainda mãe de Salvador, fruto da anterior relação com José Carlos Pereira, e de Miguel, que nasceu do relacionamento que teve com Miguel Ângelo Tavares.