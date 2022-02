Ex-concorrente do “Big Brother” revela ter sofrido acidente: “Quase morri, fiquei em choque”

Edmar, ex-concorrente do “reality show” “Big Brother” (TVI), revelou ter sofrido um acidente de automóvel em Londres, Inglaterra.

O ex-participante do “reality show” explicou que a sua ausência das redes sociais durante muito tempo deve-se ao facto de ter estado envolvido num acidente de viação em que “quase” perdeu a vida.

“Rebentei o meu carro todo, tive um acidente e quase morria. Eu quase morri, fiquei em choque”, disse Edmar aos seguidores nas redes sociais. “E o meu telemóvel também rebentou, fiquei sem telemóvel”, acrescentou.

Lembre-se que Edmar foi expulso do “Big Brother – Duplo Impacto” a 20 de março. O ex-concorrente ficou conhecido do público quando participou pela primeira vez no “Big Brother 2020”, apresentado por Cláudio Ramos.