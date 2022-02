Ex-concorrente da “Casa dos Segredos” emagrece 13 quilos [fotos]

O ex-concorrente da “Casa dos Segredos” (TVI) Tiago Rufino emagreceu 13 quilos e mostrou o “antes e depois” da sua forma física nas redes sociais.

O ex-participante do “reality show” da estação de Queluz de Baixo dedicou-se, nos últimos dois meses, à prática de atividade física, seguindo um regime alimentar cuidado. Tiago Rufino partilhou os resultados com os fãs.

“Se fosse um objeto seria sem dúvida um ioiô! Devido às vezes que ando para cima e para baixo com o meu peso”, começou por admitir, em jeito de brincadeira.

“Faz dois meses que iniciei esta trajetória: alimentação mais cuidada aliada a bastante treino. Vou fazer de tudo para que se mantenha e daqui a dois meses possa mostrar resultados ainda mais satisfatórios”, prosseguiu.

“Um obrigado especial ao @ptnicobuzu pela orientação. Torna as coisas mais fáceis e sem dúvida que fico mais motivado”, agradeceu Tiago Rufino.

Lembre-se que o ex-concorrente foi grande vencedor da sétima edição do “reality show” “Casa dos Segredos”, da TVI, com 39% dos votos do público, arrecadando, em 2018, 15 mil euros.