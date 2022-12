Ex-concorrente do “Love On Top” Rui Rodrigues reage à morte da namorada

Rui Rodrigues reagiu à morte da namorada, Daniela Coutinho, assumindo que a companheira viverá consigo para sempre.

O ex-concorrente do programa “Love On Top” (TVI) está de luto depois da morte da companheira. No perfil de Instagram, o tatuador deixou uma mensagem de despedida à sua mais-que-tudo.

“Amar-te-ei eternamente. Viverás sempre comigo!” escreveu.

Rui Rodrigues pediu ainda que respeitassem o momento “difícil” que a família de Daniela Coutinho está a viver. “Peço, não por mim, mas pela família que respeitem esta dor e este momento difícil”, apelou, no InstaStories.

“A Daniela não sofria de depressão como dizem, nem outras coisas que andam para aí a dizer. Eu, Rui Rodrigues, não me importo de levar com a maldade desta sociedade, mas peço que prezem a paz e o respeito pela família da minha namorada que não tem culpa de eu um dia já ter sido conhecido”, afirmou.

“A Daniela era acompanhada. […] E somente a nós nos diz respeito este momento. Contudo, agradeço as mensagens de força. Quando e se um dia recuperar farei com que a voz da Daniela, e de muita gente que sofre de ansiedade, chegue um pouco mais longe. Mas por favor peço que respeitem”, concluiu.